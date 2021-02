Sobremesa de chocolate com maracujá em camadas

Modo de preparo

1 – Base de bolo de chocolate

Ingredientes

Farinha de Trigo – 80g

Açúcar – 100g

Ovos – 3

Água – 6 colheres de sopa

Cacau em pó – 20g

Modo de preparo:

Bater os ovos com o açúcar e a água, até esbranquiçar. Acrescentar a farinha e o cacau. Levar ao forno, esticada em um tabuleiro, forrado com papel e untado. Assar em forno médio 180 C por 8 min. Esfriar, desenformar e reservar.

2 – Creme de Mousse de Maracujá

Ingredientes:

· 450g Polpa de fruta ou suco concentrado

· 6 Folhas de Gelatina ou gelatina ou equivalência em pó.

· 2 a 3 Colheres Sopa de Açúcar ou adoce segundo sua preferência

· 300ml Creme de Leite Fresco gelado para Chantilly

Modo de Preparo:

Bata o creme de leite em ponto de mousse e incorpore delicadamente ao suco de maracujá.

Distribua como uma camada por cima da massa de cacau e leve para gelar