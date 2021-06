Ricota assada com radicchio grelhado

Modo de preparo

Prepare a ricota Em uma tigela, misture a ricota com as claras em neve, metade do tomilho, a casca do limão, sal e pimenta. Transfira a mistura para uma fôrma redonda de 24 cm untada com 1 colher (sopa) de azeite. Regue a massa com o restante do azeite e polvilhe o restante do tomilho. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. A massa não irá dourar e crescer muito. Espere esfriar completamente e desenforme.

Prepare o radicchio Em uma cumbuca, misture o azeite com o tomilho. Pincele a mistura nas folhas de radicchio e leve à grelha bem quente até dourar. Sirva com as fatias da torta.

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi (confira aqui mais receitas)