Modo de preparo

Prepare o vermute infusionado Coloque 200ml de vermute seco em um pote de conserva hermético e previamente higienizado e adicione 10g de carqueja seca ou 20g de carqueja fresca. Deixe macerando por 4 dias. Coe a mistura. Engarrafe. Validade indeterminada.

Prepare o drinque Misture com cuidado todos os ingredientes em uma taça com gelo. Sirva com um ramo de carqueja seco.

*Receita cedida pela mixologista Néli Pereira, autora do livro ‘Da Botica ao Boteco’