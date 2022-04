Receita de Nashi (doce em formato de pera)

Modo de preparo

Prepare a mousse de caramelo Numa panela, caramelize o açúcar até obter uma coração âmbar e adicione o leite. Deixe ferver até o caramelo derreter e reserve. Na batedeira, utilizando o globo, bata as gemas e o amido até se obter uma mistura esbranquiçada e fofa. Faça a temparagem das gemas e volte a panela ao fogo e deixe cozinhar até que o creme engrosse. Retire a panela do fogo, adicione a massa de gelatina e o chocolate gold e misture bem. Passe um filme pela superfície do creme para que ele não crie uma película e deixe esfriar. À parte, bata o creme de leite fresco em picos moles e adicione no creme frio com a ajuda de uma espátula. Reserve na geladeira.

Prepare a compota de pera Leve para ferver o suco de pera, aguardente, açúcar e pectina por 2 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar. Assim que estiver frio, bata a mistura com a ajuda de um mixer. Reserve. À parte, misture as peras com o suco de limão e adicione no creme. Coloque em moldes de esfera com 5cm e leve para congelar.

Prepare a casquinha Em um recipiente, derreta o chocolate branco com a manteiga de cacau. Adicione o corante e bata a mistura com a ajuda de um mixer.

Prepare a glaçagem Em uma panela, leve para ferver todos os ingredientes. Deixe cozinhar por dois minutos.

Finalização Em uma forma de silicone em formato de pera, coloque mousse de caramelo até um pouco mais acima da forma. Coloque o recheio de pera congelado no meio da forma com mousse. Preencha o restante da forma completamente com a mousse. Leve para congelar por 12 horas. Derreta o líquido da casquinha e deixe a 35ºC e banhe as peras congeladas. Aguarde secar. Derreta a glaçagem a 55ºC e banhe novamente a pera. Deixe secar. Num aerógrafo, coloque o corante e pinte levemente as peras finalizadas. Coloque o chocolate em um processador e bata até virar uma pasta (cuidado para não derreter). Modele os cabos e finalize a sobremesa.

*Receita do chef Cesar Yukio (Hanami Confeitaria)