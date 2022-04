Receita de bolo chiffon

Modo de preparo

Coloque as gemas em um bowl e adicione o óleo 40 mililitros de água. Misture bem com um fouet ou na batedeira. Aos poucos, adicione a farinha, mexendo bem, e, por fim, o fermento. Reserve. Na batedeira, adicione o açúcar e as claras em neve, bata até formar um merengue. Acrescente 1/3 do merengue à massa e misture delicadamente. Despeje a massa numa fôrma especifica para chiffon cake (17cm de diâmetro), sem untar, e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Retire o bolo do forno e deixe a fôrma de ponta cabeça até esfriar por completo.

*Receita cedida pela chef Vivianne Wakuda