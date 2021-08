Raspadinha de mate com juçara

Modo de preparo

Em uma panela, leve 2 xícaras de água filtrada ao fogo. Quando levantar fervura, adicione o mate tostado. Tampe, desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe o chá e reserve. Em uma panela, junte o açúcar, a polpa de juçara e 1/2 xícara do chá-mate preparado. Leve ao fogo baixo por aproximadamente dez minutos ou até que a mistura reduza a 1/3 do início, formando um xarope. Transfira para uma bisnaga ou um pote e deixe esfriar completamente na geladeira. No liquidificador, bata o gelo na função pulsar com a ajuda de uma espátula se necessário. Distribua o gelo batido entre três copos e regue com o xarope de mate com juçara.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano