Peixe crocante com purê de batata-doce e espinafre

Modo de preparo

Prepare o peixe Em uma vasilha, tempere os filés dos dois lados com sal e pimenta. Empane-os passando primeiro na farinha de trigo, depois no ovo e no fubá. Em uma panela, em fogo médio, frite-os em óleo bem quente, em imersão, até dourarem por inteiro. Deixe escorrer sobre papel-toalha.

Prepare o espinafre Em uma panela, em fogo médio, doure as tirinhas de alho no azeite. Retire-as e reserve. Volte a panela ao fogo e refogue o espinafre.

Prepare o purê de batata-doce Em um recipiente, amasse bem a batata-doce com um garfo ou passe pelo espremedor. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Junte o leite mexendo até incorporar bem. Sirva o peixe com o purê e o espinafre, salpicado com as tirinhas de alho.