Pão de Abóbora Cabotiá

Modo de preparo

Bater os ovos, o leite de coco e o sal. Amassar a abóbora com um garfo e adicionar à mistura. Colocar o farelo de aveia e o fermento. Se necessário, colocar água morna para dar o ponto ideal, que é o de uma massa pouco líquida e mais pastosa. Untar uma forma retangular com óleo e polvilhar com farinha, colocar a massa e as pepitas de girassol por cima, apertando um pouquinho para fixar bem. Assar em forno alto preaquecido por 10 minutos e baixar a 180° e assar por mais 20 minutos.

*Receita do e-book ‘Saúde no Prato – Guia de Receitas para a Saúde Intestinal’, da Nutricionista Débora Vargas