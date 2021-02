Pain perdu

Modo de preparo

Para o creme inglês

500 mililitros de leite

500 mililitros de creme de leite fresco

1 fava de baunilha

9 gemas

8 colheres (sopa) rasas de açúcar

Para o brioche

500 mililitros de leite

3 ovos

1 fava de baunilha

100 gramas de manteiga

3 colheres (sopa) de açúcar

4 fatias de brioche

Prepare o creme inglês Em uma panela, junte o leite, o creme de leite e a fava de baunilha e leve ao fogo até ferver. Em uma tigela, bata as gemas e o açúcar com um fouet até que fiquem esbranquiçadas. Despeje sobre elas o leite quente, misture e volte ao fogo. Cozinhe mexendo sem parar com uma colher de pau. Assim que começar a ferver, desligue o fogo. O creme deve ficar com consistência líquida, mas com textura. Passe-o pela peneira e deixe esfriar sobre um bowl com gelo. Prepare o brioche Em uma tigela, misture o leite, os ovos e a baunilha. Em uma frigideira antiaderente, aqueça a manteiga e o açúcar mexendo. Passe as fatias de brioche pela mistura de leite e ovos e doure-as na frigideira dos dois lados. Distribua o creme inglês entre quatro pratos fundos com uma fatia de brioche por cima. Sirva em seguida.

*Receita cedida pela chef Vanessa Silva, do Parigi Bistrot (veja outras)