Muffin de tomate assado com queijo de cabra

Modo de preparo

Em uma assadeira, disponha os tomates e tempere-os com o azeite, sal e pimenta. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos ou até que murchem e fiquem dourados. Reserve. Em uma panela, leve ao fogo alto o leite com o manjericão até levantar fervura. Desligue o fogo, junte a manteiga e misture energicamente até derreter e incorporar. Acrescente os ovos e misture. Reserve. Em uma tigela, passe por uma peneira as farinhas, o fermento e o sal marinho. Adicione à mistura de leite e mexa até incorporar. Junte o açúcar, o queijo e o tomate assado. Distribua a massa entre oito forminhas para muffin (ou em assadeira própria). Em uma assadeira, leve-as ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos ou até ficarem ligeiramente dourados e estufados. Retire e deixe amornar. Desenforme e sirva em temperatura ambiente.