Marinada de vegetais

Modo de preparo

1 dente de alho cortado ao meio

2 pimentas-de-cheiro cortadas ao meio no sentido do comprimento

1 pimenta dedo-de-moça, sem sementes, cortada ao meio no sentido do comprimento

1/2 maço de dill

1/4 de xícara de folha de manjericão

1 colher (sopa) de sal

5 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara de vinagre branco

2 xícaras de gelo

10 rabanetes cortados em quatro

8 maxixes cortados em rodelas

1 abobrinha cortada em rodelas finas

Esfregue no fundo de uma tigela as metades do alho e acrescente as pimentas, as ervas, o sal e o açúcar. Aperte bem a mistura com as mãos para que liberem aroma. Despeje o vinagre e dilua bem. Junte o gelo e, quando estiver derretido, adicione os vegetais. Deixe marinar por pelo menos uma hora. Sirva fresco.

*Receita da chef Mara Salles