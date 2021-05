Empadão de frango funcional

Modo de preparo

Misturar a farinha de arroz, o amido de milho, o farelo de aveia e o polvilho doce. Colocar o ovo, 1 colher (sobremesa) rasa de sal e misturar. Colocar o fermento em uma xícara com o açúcar mascavo e 2 colheres (sopa) de água morna para total diluição, adicionar a massa e sovar colocando o restante da água. Dourar a cebola em 1 colher (café) de óleo de girassol, selar os cubos de frango, colocar açafrão-da-terra, os tomates, o orégano, o leite de coco e sal. Desfiar o frango ligeiramente e colocar a cenoura ralada, misturando bem. Abrir a massa com um rolo, cortar do tamanho da forma com as laterais e cortar um retângulo para a tampa. Untar a forma com óleo, polvilhar com farinha de arroz e colocar a massa, o recheio, a tampa e pincelar com a gema do ovo. Assar em forno preaquecido por 20 a 30 minutos a 180°C.

*Receita do e-book ‘Saúde no Prato – Guia de Receitas para a Saúde Intestinal’, da Nutricionista Débora Vargas