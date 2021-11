Couve-flor gratinada com laranja e gengibre

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a couve-flor com o suco da laranja, gengibre, sal e todos os temperos secos misturados. Espalhe a mistura por todos os lados, incluindo os ramos e divisórias internas do vegetal. Reserve. Unte uma assadeira com óleo, cubra com as rodelas de laranja, coloque a couve-flor por cima e polvilhe a levedura nutricional. Regue com azeite e cubra com papel alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire o alumínio e deixe por mais 10 minutos ou até gratinar. Ao servir, regue com azeite e salpique as ervas.

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi (veja mais receitas)