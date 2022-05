Receita de carne de sol com pirão de queijos sertanejos

Modo de preparo

Prepare a carne de sol Corte a carne em porções de 200 gramas. Espalhe o sal por toda a carne. Deixe desidratando na parte baixa da geladeira por quatro horas sobre um escorredor ou recipiente com furos, para que a salmoura não fique em contato com a carne. Após isso, descarte a salmoura e salgue a carne mais uma vez nos pontos avermelhados (onde o sal não pegou da primeira vez) e retorne à geladeira por mais 48 horas para desidratar bem. Para retirar o sal da carne, coloque em um recipiente com água e esfregue um pouco. Deixe por 30 minutos. Retire da água e seque bem. Em uma frigideira, coloque a manteiga de garrafa e doure a carne de todos os lados. Se preferir mais bem passada, leve ao forno à 180°C por 5 minutos.

Prepare o pirão Coloque metade da manteiga em uma panela e refogue rapidamente a cebola e o alho-poró. Abaixe o fogo e acrescente o leite, a folha de louro, as sementes de coentro e a pimenta. Quando levantar fervura, desligue e coe. Reserve o leite e descarte o restante. Coloque os queijos no liquidificador com o leite e bata até formar um creme homogêneo. Leve ao fogo com o restante da manteiga e a farinha de mandioca, mexendo sempre até adquirir a consistência de um purê. Acerte o sal se necessário.

Montagem No centro do prato coloque o pirão e em cima a carne de sol. Regue com manteiga de garrafa e decore com o crispy de batata-doce e os brotos. Sirva com chips de mandioca.

*Receita do chef Wanderson Medeiros (Picuí)