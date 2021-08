Caju-moça (refresco de cajuína com pimenta dedo-de-moça)

Modo de preparo

Em uma coqueteleira ou em um pilão, macere a pimenta dedo-de-moça com as folhas de hortelã (reserve um pouco de cada uma para finalizar). Corte 1/3 da laranja em meia-lua e reserve. Esprema a laranja restante, passe o suco por uma peneira e despeje na coqueteleira. Adicione a cajuína, as raspas do limão e um pouco de gelo. Agite bem e passe a mistura por uma peneira fina. Sirva em um copo com gelo, as fatias de laranja, as folhas de hortelã e a pimenta dedo-de-moça reservadas.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano