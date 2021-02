Buri com vegetais e molho de limão

Modo de preparo

Para o azeite de ervas frescas

1 ramo de ciboulette picada

20 folhas de manjericão

20 folhas de manjericão roxo

1 ramo de dill

1 ramo de cerefólio

100 mililitros de azeite de oliva extravirgem

Para o molho de limão

Suco de 1/2 limão-taiti

Sal e pimenta-branca moída na hora a gosto

200 gramas de manteiga sem sal cortada em cubos

1 xícara (café) de creme de leite fresco

Para o peixe

Sal a gosto

4 aspargos verdes

16 unidades de ervilha-torta

16 unidades de vagem holandesa

Flor de sal e pimenta-branca moída a gosto

1 buri, sem pele, cortado em quatro pedaços de 200 gramas cada um

Azeite de oliva extravirgem

Vinho branco para regar

Prepare o azeite de ervas frescas Em um bowl, misture a ciboulette picada e as demais ervas, que devem ser rasgadas com as mãos em pedacinhos. Regue com o azeite de oliva. Reserve. Prepare o molho de limão Em uma panela, misture 60 mililitros de água, o suco de limão, sal e pimenta e leve ao fogo médio até reduzir à metade. Adicione a manteiga aos poucos e, a cada adição, movimente a panela em círculos, segurando-a pelo cabo. Junte o creme de leite e misture bem. Reserve. Prepare o peixe Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe separadamente os aspargos, as ervilhas-tortas e as vagens. Transfira-os imediatamente para um bowl com água e gelo para interromper o cozimento. Tempere os vegetais com flor de sal, pimenta-branca e um pouco do azeite de ervas frescas. Reserve. Em uma tigela, tempere os pedaços de buri com flor de sal e pimenta-branca. Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite de oliva e sele o peixe dos dois lados. Transfira para uma assadeira e regue-o com mais azeite de oliva e vinho branco. Leve ao forno a 180°C por cinco minutos. Distribua os pedaços de buri e os vegetais aquecidos e temperados entre quatro pratos rasos. Regue com o restante do azeite de ervas. Sirva com um pouco do molho de limão.

*Receita cedida pela chef Vanessa Silva, do Parigi Bistrot (veja outras)