Aprenda a fazer um brownie vegano de batata-doce

Modo de preparo

Lave e embrulhe as batatas individualmente no papel alumínio. Não retire a casca para que as mesmas não fiquem tão úmidas.

Coloque-as em forno pré aquecido a 180ºC por 30 minutos ou até que elas estejam macias.

Prepare o gel de linhaça, misturando a farinha de linhaça com água. Caso tenha apenas a linhaça inteira, é só batê-la no liquidificador até virar esfarelar. Essa base irá substituir o ovo, recurso usado na confeitaria vegana.

Assim que as batatas estiverem macias, retire a casca delas e as coloque em um processador de alimentos com o restante dos ingredientes, menos o bicarbonato de sódio, o chocolate 70% e a noz pecan.

Processe os ingredientes até obter uma massa homogênea. Em seguida, adicione o bicarbonato de sódio e deixe incorporar bem na massa.

Coloque papel manteiga em uma forma de 35 x 25 cm, pincele um pouco de óleo de coco e despeje a massa do brownie.

Deixe a massa uniforme e adicione o chocolate 70% e a noz pecan por cima.