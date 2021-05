Bolo em camadas no pote

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma vasilha, junte o leite e o suco de limão. Reserve. Na batedeira, em velocidade média, bata a manteiga com o açúcar por cinco minutos ou até obter uma mistura esbranquiçada e fofa. Acrescente um ovo por vez. Divida a farinha em três partes e adicione à mistura da batedeira, alternando com o leite. Bata até obter uma massa homogênea. Em uma tigela, junte o corante, o cacau e a baunilha e adicione à massa na batedeira. Em outra vasilha, misture o vinagre, o bicarbonato de sódio e o sal e junte à massa do bolo. Transfira para uma fôrma de 20 centímetros x 30 centímetros, untada com manteiga e polvilhada com farinha. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e espere esfriar.

Prepare o recheio Na batedeira, em velocidade média, bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada e fofa. Diminua a velocidade, junte o cream cheese e a baunilha e bata até que o creme fique homogêneo. Leve à geladeira em uma vasilha por dez minutos. Desenforme o bolo já frio e corte-o em três partes no sentido longitudinal. Depois, corte-as em círculos – para facilitar, use um aro do tamanho da superfície do recipiente em que for servir ou a própria borda do recipiente para cortar a massa. Monte o bolo alternando camadas da massa com o recheio de cream cheese. Finalize decorando com as frutas frescas e as folhas de hortelã e sirva.