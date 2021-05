Bolinha de tâmara com abóbora

Modo de preparo

Em uma assadeira, leve as sementes de abóbora ao forno médio por sete minutos. Reserve. Em uma panela com 1 xícara de água, cozinhe a abóbora em fogo médio até ficar macia. Escorra e amasse bem com um garfo, formando um purê. Reserve. Hidrate as tâmaras em uma tigela com água por dez minutos. Escorra, retire o caroço e passe-as pelo processador. Junte o purê de abóbora e as especiarias. Adicione aos poucos o óleo de coco, batendo até a mistura ficar homogênea. Se necessário, adicione 1 ou 2 colheres (sopa) de água quente para incorporar o óleo. Transfira para um pote de vidro e leve ao freezer por seis horas. Forme pequenas bolinhas de massa com as mãos, polvilhe com a flor de sal e passe pelas sementes de abóbora até que fiquem totalmente cobertas. Sirva logo.