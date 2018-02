Professora copia penteado de aluna para encorajar sua autoestima

A professora do ensino fundamental Leigha Bishop resolveu ensinar uma lição muito importante sobre autoestima para uma de suas alunas de uma forma um pouco diferente do que o habitual.

Leigha, que leciona no colégio Lakeview Elementary, na cidade de Sugar Land, ao norte do Texas, EUA, prometeu à aluna que iria copiar o penteado de trança com um coque na parte superior da cabeça que ela tinha adotado.

Leia também: Professores que estão combatendo a violência nas escolas públicas

“Ela não acreditou em mim, então ela respondeu ‘Com certeza, Sra. Bishop'”, conforme a professora contou para a Teen Vogue.

No dia seguinte, Leigha chegou à escola com o mesmo penteado, para a surpresa da menina. “Como o dela é semelhante ao meu, eu pensei que a melhor maneira de mostrar como ela me inspirou a me sentir bonita era com esse mesmo trançado.”

A educadora compartilhou no seu perfil do Twitter uma foto com a menina e seus cabelos iguais. E a legenda: “Quando sua aluna é tão fofa que você TEM que copiá-la”.

A atitude que a professora gerou comentários de que ela demostrou a sua atenção e preocupação com os sentimentos das crianças. “Quando os alunos são valorizados por quem eles são como um indivíduo, além das notas em um boletim, eles tendem a querer estar presentes na escola e obter sucesso em todos os aspectos da vida”, disse Leigha.

“No fim das contas, eu sou uma professora que vê meus alunos como pessoas inteiras e não apenas corpos sentados em minha sala de aula. Eu sou uma mulher negra e quero derramar luz positiva em crianças de todas as raças e etnias.”

Leia sobre: Princesa Charlotte vai à escola pela primeira vez