Um professor de Filosofia do Ensino Fundamental está sendo investigado por abusar sexualmente de pelo menos 13 alunas com idades entre 8 e 9 anos. O caso aconteceu em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. O homem de 43 anos é natural do Amazonas e vive na cidade há cerca de um ano atuando em uma escola da rede municipal.

“O professor ia fazendo cócegas até tocar nas partes íntimas das meninas. Ele fez isso com diversas crianças, inclusive colocando a mão por dentro das calças das vítimas”, disse o delegado Rogério Baggio ao Estadão. Como ressaltou o policial, qualquer toque com fim libidinoso é considerado crime de estupro de vulnerável mesmo quando não envolver penetração.

A mãe de uma das alunas denunciou o caso ao Conselho Tutelar há cerca de duas semanas e, na última terça-feira (24), a Policia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa e na escola em que o professor trabalhava. O homem está preso desde sexta-feira (20).

As alunas receberão acompanhamento psicológico e passarão por exame de corpo e delito. A polícia desconfia que o homem possa ter atuado da mesma maneira em outras escolas.

A pena prevista para os atos praticados contra qualquer pessoa menor de 14 anos – ou contra pessoas que apresentem alguma enfermidade ou deficiência mental – é de oito a 15 anos de reclusão.