Na sexta-feira (20), a Polícia Federal (PF) prendeu um homem de 27 anos suspeito de pedofilia no Recife. De acordo com a corporação, pelo menos 123 crianças e adolescentes foram vítimas dele.

Além de fingir ser mulher para pedir fotos nus dos menores, ele os chantageava. Ele forçava as vítimas a “manter relações sexuais com os seus animais de estimação e com seus irmãos menores para que as fotos não fossem publicadas” ou pedia dinheiro para que o conteúdo não fosse divulgado nas redes sociais e sites de pornografia, informa a polícia ao G1.

