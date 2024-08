Mpox: OMS faz reunião de emergência para avaliar alerta de epidemia

Nesta quarta-feira (14), a Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou uma reunião emergencial para avaliar o ressurgimento da epidemia de Mpox, antigamente conhecida como Monkeypox ou varíola do macaco, na África e o risco de disseminação internacional.

O atual surto da doença no continente africano é mais preocupante por conta da nova variante da doença, considerada mais perigosa e de rápida propagação. No Brasil, 709 casos e 16 mortes foram notificados em 2024, ligando o alerta do Ministério da Saúde. Estes, no entanto, de uma cepa já conhecida.

Neste ano, o vírus foi reportado em pelo menos 13 países africanos, quatro de maneira inédita. No decorrer do dia, a OMS deve decidir se declara a mpox uma emergência global, e quais as recomendações para conter sua propagação.

Mpox: a variante Clado 1b

O vírus Mpox é dividido em duas linhagens, a Clado 1 e a Clado 2, esta mais branda e responsável pela propagação global em 2022. Agora, a OMS identificou uma nova versão da Clado 1, a Clado 1b, com mutações que a tornam mais transmissível e letal.

Essa variação foi confirmada no Quênia, Ruanda e Uganda, e casos suspeitos estão sendo analisados em Burundi. Ela acuuluma mais de 500 mortos somente este ano, enquanto o surto de 2022 teve um total de 120 óbitos. Segundo dados da OMS, 66% dos casos e 82% das mortes até agora foram em pessoas abaixo de 15 anos, e 73% entre homens.

Vacina para Mpox

Existem vacinas para a Mpox, que foram desenvolvidas para a versão tradicional da varíola, erradicada em 1980, e que oferecem proteção contra o vírus.

Na última sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um documento oficial em que convidou os fabricantes a submeterem doses para aprovação de uso em caráter de emergência. Doses já foram aprovadas, inclusive pela Anvisa, e o aval da OMS deve acelerar o acesso pelo mundo.

Sintomas da Mpox

A Mpox se manifesta por erupções na pele que se parecem com bolhas, febre e dores musculares, e a doença pode ser confundida com herpes e sífilis, havendo a necessidade de testagem.