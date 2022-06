Morre o ator Rubens Caribé aos 56 anos

Morreu neste domingo (5) Rubens Caribé, ator famoso por papéis de galã da década de 1990. A morte foi confirmada pelo perfil oficial do Prêmio Bibi Ferreira nas redes sociais.

No currículo de Rubens estão participações em grandes novelas, como “Fera Ferida”, da Globo, e “Sangue do Meu Sangue”, do SBT.

No Twitter, a diretora Mika Lins lamentou a morte do colega. “Um dia triste para o teatro”, escreveu. Marcelo Médici também manifestou seu pesar: “Muito triste com a notícia da partida de Rubens Caribé, querido e super talentoso colega”.

O ator enfrentava um câncer de boca há alguns anos e passava tratamento contra a doença. Rubens era casado com o músico Ricardo Severo.