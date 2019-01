A história de Jhonatan, o garoto que nunca fez balé e passou no Bolshoi

Jhonatan de Araújo, de 10 anos, nunca fez uma aula de balé sequer e mesmo assim passou nas seletivas do criterioso Bolshoi, na unidade de Joinville, Santa Catarina. O caso aconteceu em agosto de 2018. Agora, a família dele faz uma vaquinha virtual para se manter no sul do país.

No ano passado, Jhonatan foi inscrito no último instante para a seleção, já no local do teste. Quem iria participar da seletiva, na verdade, era a irmã dele, de 14 anos.