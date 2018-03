Livraria oferece 50% de desconto para mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Livraria Saraiva irá oferecer 50% de desconto em livros e artigos de papelaria para as mulheres nas lojas físicas e no e-commerce. O desconto será válido apenas na próxima quinta-feira, dia 8 de março, para as clientes já cadastradas ou que se cadastrarem no site até dia 7. Nas unidades físicas o desconto será concedido diretamente no caixa.

A campanha intitulada ‘O Poder é todo delas’ além de promoções irá promover debates e oficinas voltadas para o universo feminino em algumas livrarias da rede. As ações acontecem ao longo da semana de 01/03 a 07/03. Um delas é a parceria com o Clube de Leitura Leia Mulheres que preparou uma curadoria de livros de grandes escritoras nacionais e internacionais.

No ano passado, a Saraiva foi criticada por não incluir na lista de descontos livros da área de exatas, tecnologia e medicina. Neste ano, a empresa também não incluiu esses segmentos no dia do desconto especial da Mulher, porém eles estarão disponíveis com ofertas progressivas entre os dias 01 a 07/03, como um meio de animar os apaixonados por livros.

As categorias selecionadas foram: Administração, agropecuária, artes, autoajuda, ciência humanas e sociais, economia, esoterismo, espiritualismo, esportes e lazer, gastronomia, geografia e história, linguística, literatura estrangeira, literatura infanto-juvenil, literatura nacional, psicologia, religião, turismo, livros importados e livros digitais.