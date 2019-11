Jovem morre após fazer prova do Enem

Beatriz Gomes Borges, de 18 anos, morreu após passar mal ao realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10), em uma escola no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O ocorrido foi divulgado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).