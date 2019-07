Fofura: idosa de 93 anos grava vídeo empinando pipa e encanta a web

Dona Conceição, de 93 anos, encantou os internautas depois que um vídeo dela empinando pipa, em Piratininga (SP), foi postado na internet. A senhora é apaixonada pelo passatempo e até mesmo ensina os espectadores a como manter a pipa no ar.

No vídeo, que já atingiu 5 milhões de visualizações, Dona Conceição segura uma lata com linha enquanto mantém no ar, imóvel, a dezenas de metros de altura, uma pipa – que também pode ser chamada de papagaio, pandorga, raia, cafifa ou quadrado, dependendo da região do país.

A filha, que foi quem gravou o vídeo e o publicou no Facebook, pergunta brincando: “Você não vai fazer comida?”. Só que Dona Conceição, aparentemente, não está preocupada com isso, já que responde: “Não, tô soltando pipa. Ó ela, tá lá no alto”.

A idosa até dá algumas dicas de como manter a pipa no ar. “Eu tô enrolando a linha, por isso ela não tá caindo. Já soltei muita pipa”, explica ela.

Em uma parte do vídeo, porém, Dona Conceição perde a pipa de vista. “Onde que está ela que eu não tô enxergando?”, depois de procurar, ela declara: “Ah tá lá”, arrancando risadas de quem está perto.

No final, a filha tenta fazer com que a mãe faça a comida, mas recebe uma resposta: “Não senhora, eu vou soltar pipa até cansar.”

