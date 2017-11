Filho de Lya Luft morre afogado em Florianópolis

André Luft, de 51 anos, um dos dois filhos da escritora gaúcha Lya Luft faleceu, na tarde desta última quinta-feira (2), em Florianópolis. O homem estava surfando no momento em que sofreu uma parada cardiorrespiratória, na Praia de Moçambique.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros do Arcanjo foi acionado e por quarenta minutos realizaram os procedimentos padrões de reanimação, mas André já tinha falecido. Sua esposa confessou que o marido sofria de doença cardíaca, e que havia sido submetido ao procedimento de cateterismo há um mês, mas que já estava apto para realizar atividades físicas como o surfe, que ele tanto gostava.

Em sua conta no Facebook, a escritora de 79 anos disse estar arrasada com a perda abrupta do filho. “Perdi meu amado filho André Luft. Surfando em Floripa como tanto gostava. Sem palavras.” Segundo informações divulgadas pela rede de televisão RBS TV, André desempenhava o cargo de CEO de uma multinacional especializada em grãos, no país africano Moçambique e estava aproveitando o feriado para visitar os familiares no Rio Grande do Sul. Além da esposa, o homem deixa dois filhos, de 23 e 25 anos, ambos estavam longe da família, estudando na Nova Zelândia.