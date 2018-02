Cristina Serra deixa Globo após 26 anos

A jornalista Cristina Serra anunciou nesta quarta-feira (31) sua saída da TV Globo. Ela estava na emissora havia 26 anos. O anúncio foi feito por meio da sua página no Facebook.

”Depois de 26 anos, encerro hoje meu contrato com a Rede Globo”, escreveu. ”Aos amigos e parceiros que tanto me ensinaram, com generosidade e enorme competência, meu mais afetuoso muito obrigada. A vida abre novas trilhas. A elas, pois. E, como eu vivo dizendo eo meu filho: vamos em frente! Com coragem e alegria. Sempre”.

Na Globo, entre outras funções, foi correspondente em Nova York e repórter de política em Brasília. Também fez parte do quadro As Meninas do Jô, do “Programa do Jô“.