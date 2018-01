Criança de 3 anos morre após tomar vacina contra febre amarela

No dia 19 deste mês, um menino de 3 anos e meio morreu sete dias após tomar vacina contra febre amarela. Segundo Veja SP, a informação foi confirmada por familiares e pelo Hospital e Maternidade Renascença, de Osasco, em São Paulo.

A criança foi vacinada no dia 12 com autorização de sua pediatra. Os primeiros sintomas surgiram no dia seguinte à imunização, quando o menino teve crises de vômito e febre de 39 graus. No dia 14, a família o levou à médica, que receitou analgésicos.

Como não melhorou, ele deu entrada no hospital Renascença pela primeira vez no dia 17, mas foi liberado após uma bateria de exames com suspeita de resfriado. No entanto, no dia 19, ele voltou ao hospital, onde vomitou, teve uma crise convulsiva e sofreu parada cardiorespiratória. Houve tentativas de reanimação e ele foi entubado, mas não resistiu.

A família vive em Carapicuíba, cidade que não está classificada como área de risco. Apesar de não ter havido nenhum registro da doença, há campanhas de vacinação em nove bairros do município, informa Veja SP. A vacina da febre amarela pode causar algumas reações, como febre e mal-estar. No entanto, são raros os casos que levam à morte.

Segundo a Secretaria de Saúde, a estimativa é de uma a cada 450.000 aplicações. Desde janeiro do ano passado, só em São Paulo, três pessoas morreram por reações adversas à vacina.

Segundo parentes da criança, o laudo do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) classificou a morte como “suspeita de reação adversa à vacina de febre amarela”. A instituição e a família esperam agora o laudo do Instituto Médico Legal de Osasco para confirmar oficialmente se a morte foi causada por reação à vacina. O prazo mínimo é de dez dias.