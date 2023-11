Morre Davide Renne, da Moschino, aos 46 anos

O designer Davide Renne, que foi recentemente anunciado como novo diretor criativo da Moschino, morreu aos 46 anos. O comunicado foi divulgado no Instagram da grife italiana nesta sexta-feira.

“Não há palavras para descrever a dor que estamos sentindo neste momento dramático. Davide juntou-se a nós há apenas alguns dias, quando uma doença repentina o tirou de nós muito cedo. Ainda não conseguimos acreditar no que aconteceu”, disse Massimo Ferretti, presidente da Aeffe SpA, controladora da Moschino, na postagem. A causa da morte ainda não foi revelada, segundo o WWD.

“Com o Davide, nós estávamos trabalhando em um projeto ambicioso, em uma atmosfera de muito entusiasmo e otimismo em relação ao futuro. Mesmo com ele conosco por um curto período de tempo, Davide logo foi recebido com muito amor e respeito. Nossos mais sinceros sentimentos estão com seus familiares e amigos”, finalizou Massimo.

Anúncio na Moschino e futuro promissor

Com passagem marcante pela Gucci, onde ficou por 20 anos, Renne começou a trabalhar na Moschino em 1º de novembro, após sua contratação ser anunciada no fim de outubro, e sua primeira coleção seria lançada no Outono de 2024, em fevereiro, durante a Semana de Moda de Milão.

“O encontro com Davide foi imediatamente esclarecedor. Já nas nossas primeiras palestras, apreciei a sua sensibilidade estética e a capacidade de perceber os diferentes níveis de interpretação que Franco Moschino sempre inseriu nas suas criações”, revelou Massimo, para o WWD

O estilista nasceu na Toscana, na Itália, e se formou na Polimoda, em Florença. Com o adeus de Jeremy Scott da Moschino, em março de 2023, o nome de Davide Renne se tornou o favorito entre os críticos para assumir o cargo. Com seu anúncio, o italiano supervisionaria as coleções femininas, masculinas e a de acessórios. “Franco Moschino foi o criador de um conceito moderno de luxo que ainda ressoa hoje. Ele nos ensinou que a moda não pode ser explicada, só pode ser vivida”, disse o presidente da Aeffe SpA, na época.

