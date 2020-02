Fernanda Souza: “roupa não precisa ser cara, mas deve vestir bem”

Fernanda Souza é capa da edição de março da MANEQUIM

Foto: Reprodução/MANEQUIM e Arte MdeMulher



Fernanda Souza é capa e “recheio” da edição de março de 2012 da revista MANEQUIM. Em entrevista, a estrela da novela “Aquele Beijo” confessa que é louca por bolsas e sapatos. “Você pode estar com uma produção básica, mas uma bolsa dá outra cara ao visual”, diz a atriz, que é fã das versões coloridas, grandes e médias.

Quando o assunto é roupa, a artista gosta de cores fortes, peças delicadas e detalhes de efeito, como brilhos e babados, mas sabe que o mais importante é o caimento das peças. “O problema das pessoas que se vestem mal é que elas não entendem o próprio corpo. A roupa não precisa ser cara. Ela deve vestir bem.”

Com a ajuda da amiga Júlia Faria, atriz e ex-produtora de moda, Fernanda fotografou todos os looks de seu armário. Depois, a amiga criou um livro indicando as melhores combinações.

“Eu pude observar o que ficava bem no meu corpo, o que não ficava e o porquê”, explica a atriz, que investe em itens que alongam e afinam o corpo, como shorts e vestidos curtos.

Moda da novela

Moda da novela “Fina Estampa” é destaque na MANEQUIM

Foto: Reprodução/MANEQUIM e Arte MdeMulher



Clássicas, ousadas, elegantes ou casuais, as mulheres da novela “Fina Estampa”, da Globo, têm estilos variados, que podem ser usados no seu dia a dia.

A professora Letícia (Tania Khalill), por exemplo, tem um estilo atemporal, e opta por peças de cortes simples, acessórios delicados e cores neutras. “Óculos antigos de armação redonda estão em alta e completam o visual comportado”, resume a figurinista Beth Filipecki.

Mesmo depois de ter ficado milionária, a personagem Griselda (Lilia Cabral) investe em um guarda-roupa básico, de tonalidades sóbrias e recheado de itens confortáveis. Prova disso são os alinhados vestidos da personagem. Uma excelente opção para ficar arrumada em momentos de descontração, como os almoços em família.

Já a estudante Vanessa (Milena Toscano) representa a moda jovem da novela, usando composições modernas e antenadas nas tendências da moda, como o brilho. Misturar tecidos e texturas em uma única composição é o segredo do visual da personagem.

Clássicos para todas as horas



MANEQUIM lista peças essenciais ao guarda-roupa feminino

Foto: Reprodução/MANEQUIM e Arte MdeMulher



Abastecer o armário com peças atemporais é o segredo para você multiplicar seus looks e ainda se sair bem nas mais variadas situações. A edição de março de 2012 da revista MANEQUIM traz dicas de acessórios e roupas essenciais para qualquer armário.

Para os fins de semana, por exemplo, as mangas 3/4 e a saia nos joelhos são bons artifícios para parecer mais magra, já que deixam à mostra a parte mais fina dos braços e das pernas. Complementos dourados ajudam a levar elementos do estilo náutico para eventos da cidade.

Quando o foco é o ambiente de trabalho, o ideal é apostar em peças sóbrias e composições discretas. “Com uma leve abertura na região da barra, a saia reta é uma excelente opção para disfarçar quadris largos”, diz a consultora de moda Fernanda Damy. Tecidos estruturados, como o linho, deixam o look elegante e de acordo com o local.

Ao se arrumar para um coquetel, a peça-chave é o vestido preto. Invista em peça com decote acentuado e cintura bem marcada, que traduz uma mulher atual e muito poderosa. Fique glamourosa com brincos bem longos, salto alto e clutch.