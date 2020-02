Calendário São Paulo Fashion Week Inverno 2010

Desfile Isabela Capeto verão 2010

Foto: Divulgação

A semana de moda paulistana acontecerá entre os dias 17 e 22 de janeiro no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. O tema, “Linguagens”, deve trazer muita simbologia e reflexão às passarelas.

Algumas novidades prometem agitar o mundo fashion na semana do evento, como o retorno das marcas Amapô, Do Estilista e Rosa Chá ao line up oficial do SPFW e a presença de Cauã Reymond, Lara Stone, Jesus Luz e outros famosos.

Quer assistir aos desfiles? Fique sabendo que para entrar na Bienal é preciso ter convites, viu? Então o jeito é ficar ligada em nossa cobertura para não perder as novas tendências para os dias mais frios do ano!

Confira as datas e horários dos desfiles:

17/01 – Domingo

11h Cavalera

15h Osklen

16h Priscilla Dalrot

17h Fause Haten

18h30 Mario Queiroz

20h15 Rosa Chá

21h30 Colcci

18/01 – Segunda

10h Maria Bonita

12h30 Reinaldo Lourenço

15h Maria Garcia

17h Alexandre Herchcovitch (feminino)

18h30 Cori

20h Forum Tufi Duek

21h30 Samuel Cirnansck

19/01 – Terça

12h30 Iódice

15h Ronaldo Fraga

16h30 Simone Nunes

18h Fabia Bercsek

19h30 Ellus

21h Triton

20/01 – Quarta

13h30 Gloria Coelho

15h Érika Ikezili

16h30 Amapô

18h Huis Clos

19h30 2nd Floor

21h Animale

21/01 – Quinta

12h Alexandre Herchcovitch (masculino)

15h Oestúdio

16h Jefferson Kulig

19h Neon

20h Wilson Ranieri

21h30 Lino Villaventura

22/01 – Sexta

12h Isabela Capeto

15h Carlota Joakina

17h Reserva

18h30 Do Estilista

20h André Lima