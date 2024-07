O que fazer em Orlando? Passeios imperdíveis fora dos parques

Você conhece Orlando? Quando fui surpreendida por esta pergunta, meu primeiro impulso foi dizer “sim”. Já havia visitado o destino em 2017, quando desfrutei dos principais parques temáticos que levam milhares de brasileiros à cidade todos os anos (696 mil só em 2023, para ser mais exata). Sem qualquer vergonha, admito que estava errada. Isso porque, para além dos muros da Disney ou Universal — irresistíveis para toda família —, há uma cidade vibrante, cheia de arte e cultura, que vale ser explorada sem pressa.

Estive por lá em maio, a convite da Visit Orlando, no auge da primavera, quando os termômetros já ultrapassam os 27 °C e o sol não se põe antes das 20h, criando a condição perfeita para mergulhar em diversas atividades ao ar livre. A seguir, destaco sete experiências que me encantaram e valem ser conferidas de perto em uma próxima viagem ao local mais famoso da Flórida.

7 passeios em Orlando que não incluem parques temáticos

Se você é fã de arte, cultura e, claro, boa gastronomia, estas opções são perfeitas! Abaixo, uma Orlando que você (ainda) não conhece:

Assista a shows e peças no Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Localizado em Downtown, o moderno teatro é imperdível para os fãs de grandes performances. Com um dos sistemas acústicos mais modernos do mundo, ele é perfeito para montagens teatrais, música e até dança — e tudo pode ocorrer simultaneamente em três palcos.

Durante minha visita, aproveitei um show de jazz no Judson’s Live, que serve ótimos drinks, vinhos e pratos. Destaque para o Whisky Sour, que não estava no cardápio, mas foi perfeitamente executado, para a burrata com pesto de azeitonas e para a pizza, crocante e com queijo na medida certa.

Em seguida, acompanhei uma montagem de Into the Woods no Alexis & Jim Pugh Theater, um espaço para apresentações mais intimistas. Para além das salas, o espaço, dividido em duas grandiosas alas, conta com uma vista privilegiada da cidade e cenários que rendem cliques Fotos belíssimos. Não deixe de visitar.

Continua após a publicidade

Arte e gastronomia em Mills 50

Um dos bairros mais antigos da cidade, o Mills 50 conta com coloridos murais públicos espalhados por suas principais ruas, além de abrigar uma das maiores comunidades vietnamitas do país.

Com essa mistura, o roteiro é claro: caminhe com calma para aproveitar da arte e, quando a fome bater, desfrute da culinária asiática sem culpa. Mas use protetor solar e leve um chapéu, combinado?

Vale destacar que o bairro concentra o maior número de restaurantes presentes no Guia Michelin (o Kaya tem uma estrela verde) em toda a cidade, além de casas noturnas e bares com música ao vivo para quem gosta de estender a diversão.

Visite a charmosa Winter Park

A menos de 20 minutos de carro da International Drive, Winter Park, formada em 1858 e incorporada em 1887, é um refúgio tranquilo, cheio de arte e boa gastronomia.

Tire um dia inteiro para andar pelas ruas charmosas com construções históricas preservadas, visitar museus (Albin Polasek Museum & Sculpture Gardens, Cornell Fine Arts Museum e o famoso Charles Hosmer Morse Museum of American Art), ou fazer um pequeno tour gastronômico pelos melhores restaurantes e confeitarias locais — você pode agendar direto no centro de informações na entrada da cidade.

Continua após a publicidade

O agradável passeio de barco do Winter Park Scenic Boat Tour navega por três dos seis lagos locais. A paisagem é linda e você ainda aprende mais sobre a história da cidadezinha com uma pitada de bom humor.

Aos sábados, vale desfrutar do Farmer’s Market, pequena feira de produtos agrícolas na praça central, batizada de Central Park.

Emocione-se com o Cirque Du Soleil

No Disney Springs fica o teatro do Cirque Du Soleil, uma experiência mágica para todas as idades! No momen – to, está em cartaz a montagem Drawn To Life — uma parceria com a Disney que passeia por diferentes animações clássicas.

Os cenários e trajes são impecáveis, e as acrobacias chegam a tirar o fôlego. Foi impossível não se emocionar com a história, que foca em uma jovem que encontra uma coleção de rascunhos incompleta deixada por seu pai.

Com a ajuda de um lápis mágico e suas memórias da infância, ela mergulha em um mundo de imaginação e encontra um caminho para o futuro. Os espetáculos acontecem de quarta a domingo.

Continua após a publicidade

Aproveite um brunch animado

O brunch bem que poderia ser considerado a refeição perfeita — afinal, nada como reunir o melhor do café da manhã com o almoço, não é mesmo? E ele fica ainda melhor no animadíssimo Hamburger Mary’s, com performances das drag queens mais queridas de Orlando.

O restaurante, antes localizado em Downtown, deve ganhar uma nova casa em breve, com mais espaço para atender ao público sempre crescente. Os lip-syncs são divertidíssimos e acontecem em volta das mesas. Lembre-se de separar alguns dólares para entregar aos artistas, que interagem e tiram fotos durante suas performances.

No menu, destacam-se as mimosas clássica (com laranja) ou de abacaxi, assim como as refeições completas. O local também oferece jantares com shows diversos, e é aberto para todas as idades — basta ter mente e coração abertos, já que nenhum preconceito é bem-vindo.

Divirta-se com jantares temáticos

Outra experiência para todas as idades é o famoso Pirates Dinner Adventure, que te transporta para uma aventura épica em alto-mar. Por lá, você aprecia um jantar de três etapas enquanto acompanha o musical realizado em um enorme galeão espanhol do século 18.

Cada setor é convidado a torcer por um dos piratas, que competem, dançam e cantam em um espetáculo divertido e cativante. Os pequenos adoram, e são convidados ao navio como parte da tripulação, o que deixa tudo ainda mais especial.

Continua após a publicidade

O complexo também conta com uma apresentação burlesca (disponível apenas para os adultos), e um piano bar escondido que remonta à época da Lei Seca no país. É preciso reservar com antecedência através do site piratesdinneradventure.com.

Caminhe por Downtown e Lake Eola

Quer apenas caminhar por belos cenários em uma tarde tranquila? Não deixe de visitar Downtown, onde se encontram algumas das experiências descritas acima, e andar ao redor do Lake Eola.

O parque é bonito e bem arborizado, e recebe frequentemente feirinhas gastronômicas e de artesanato, principalmente aos finais de semana. Para quem gosta de esportes, é possível correr, andar de patins ou bicicleta, ou atravessar o lago a bordo de um dos pedalinhos em formato de cisnes (aves que também são avistadas aos montes pelo local).

Experiência bônus

Recém-lançado, o show de drones em Disney Springs deve seguir até 2 de setembro, e é uma ótima pedida para quem já estiver no local para compras ou apresentações do Cirque du Soleil.

Nele, mais de 800 drones recriam os personagens mais amados dos filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, com uma trilha sonora impecável.

Continua após a publicidade

O show é gratuito e ilumina o céu por 10 minutos em dois horários, 21h00 e 22h45. Uma boa forma de encerrar o seu dia depois de caminhar bastante e aproveitar os ótimos restaurantes disponíveis.