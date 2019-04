São Paulo tem roteiro para dia mundial do Gin&Tônica

Combinação que anda bastante popular em festas e happy hours, o drinque Gin&Tônica tem até dia mundial em sua homenagem. No caso, hoje, 9 de abril. A criação do gin, aliás, tem história curiosa. A bebida foi produzida originalmente como um remédio no século XVII, pelo médico holandês Francisco de la Boie, com a finalidade de amenizar problemas renais. E foi em meados de 1600, mais precisamente durante a Guerra dos 30 anos, que o gin caiu no gosto dos soldados ingleses como uma forma de espantar o frio e se popularizou cada vez mais.

Para quem ama o drinque, em São Paulo diversos bares prepararam sugestões para celebrar a data. Confira!

High Line

O complexo de arte, música, gastronomia e alta coquetelaria instalado em um dos pontos mais altos da Vila Madalena, sugere para hoje o refrescante e frutado Green Apple Tonic, que leva Beefeater Gin, tônica Schweppes, lâminas de maçã verde e limão siciliano com leve toque de licor de maçã verde.

Vila Seu Justino

Mais um espaço badalado na Vila Madalena, tem shows ao vivo, cardápio típico de boteco brasileiro e indica para celebrar o dia, o Strawberry Tonic, que leva Gin Bombay Sapphire, morangos frescos e Schweppes tônica.

Pracinha do Seu Justino, um dos espaços paulistanos que comemoram o Dia Mundial do Gin&Tônica. Pracinha do Seu Justino, um dos espaços paulistanos que comemoram o Dia Mundial do Gin&Tônica.

Pracinha Seu Justino

Ainda na Vila Madalena, o lindo lugar conta com cozinha interativa inspirada na comida de rua, fonte dos desejos, bancos e iluminação neon. Para a data, sugerem o Tanger Tonic, com Gin (Seagrams ou Beefeater), tônica, tangerina e suco mix de limões.

Trabuca Bar

Na badalada Vila Olímpia, que pede happy hour para evitar o trânsito sempre intenso, o bar preparou uma programação especial para o Dia Mundial do G&T. Quatro novos drinques especiais com Gin serão preparados por Adriana Pino, ganhadora do último World Class, e o time de bartenders da casa. Entre as opções, o Love Juniper, que leva Gin, suco de abacaxi, licor de cereja, suco de limão tahiti e grenadine.

Sutton São Paulo

Filial de um dos clubes mais concorridos de Barcelona na Vila Nova Conceição, aposta no G&T Caliente. Seus ingredientes são Gin Beefeater, tônica St. Pierre, pimenta dedo de moça caramelizada, redução de morango e alecrim.

TETTO Rooftop Lounge

TETTO Rooftop Lounge é o primeiro espaço a trazer para São Paulo um conceito inspirado nas coberturas de Nova York. Localizado no topo do WZ Hotel, permite vista em 360 graus de um dos pontos mais altos da cidade. Para comemorar o dia de hoje lá, a sugestão é pedir o coquetel Carrigton,refrescante, equilibrado e frisante, que contém Gin Bombay Sapphire infusionado com mel de uruçu amarela, hortelã, limão e tônica.

Rooftop Augusta

Espaço multifuncional e em uma região mais central, aposta no drink Bombay Tonic, drink com Bombay Saphire gin, twist de laranja bahia, capim santo fresco e água tônica.