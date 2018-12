Família se reúne para cozinhar e construir memórias

A casa cheia de filhos e netas, conversando sobre a vida e cozinhando os pratos que não podem faltar nas reuniões de família. Romilda Nobeschi, 64 anos, se emociona só de descrever essa cena comum principalmente nos finais de semana.

Romilda, que é artesã e professora de costura, é uma autodidata na cozinha. Neta de uma avó italiana e um avô alemão, acompanhava desde a infância as verdadeiras disputas gastronômicas entre os dois, que cozinhavam muito e bem, cada um querendo mostrar mais a culinária de seu país.

Sua mãe, no entanto, não seguiu a tradição e não passou ensinamentos gastronômicos para a filha. Quando se casou, Romilda decidiu aprender a cozinhar além do trivial. Fez cursos de culinária de pratos de Natal e de Páscoa, de lanches, de doces gourmet, de panificação. E resolveu fazer o oposto do que viveu com a mãe: fez do ato de cozinhar em família um momento cheio de carinho e de proximidade e um espaço para troca de experiências.

Na casa dos Nobeschi, todo mundo sabe cozinhar. Mas é a caçula, a atriz Natália, de 31 anos, que sempre foi uma espécie de auxiliar de Romilda na cozinha no preparo dos alimentos. “Eu ficava rodeando, mas no começo só lavava a louça. Depois minha mãe percebeu meu interesse e comecei, bem pequena, com bolo de caixinha, que era mais fácil de fazer naquela minha idade.”

E foi assim, de preparo em preparo, que Natália foi se aperfeiçoando e fazendo as próprias receitas. Sua relação com a cozinha evoluiu e isso virou até um pequeno negócio: marmitinhas fit, baseadas em proteínas e leguminosas. “E já aconteceu de a gente ter algum desentendimento e, por estarmos cozinhando juntas, nos entendermos”, disse Natália.

O tempo passou, mas Natália continua como uma espécie de auxiliar de luxo da mãe, principalmente na hora de preparar os pratos preferidos da família. Uma das especialidades de Romilda é o frango desossado e recheado, que é servido em formato de rocambole, acompanhado de uma farofinha. “Ah, não tem jeito, ela tem que fazer, porque todo mundo da família pede e espera por isso”, conta Natália. “Eu já faço há muitos anos, eu usava até um processador Walita bem velhinho, porque dura muito, né?”, diz Romilda, rindo. E tem também o bolo de iogurte, levinho e muito fácil e rápido de fazer. Bem coisa de mãe.

Agora, os filhos de Romilda têm filhas, e elas também começaram a rodear a cozinha da vovó. Os finais de semana são os dias de casa cheia, de almoço tardio, de conversas sobre a família, de cafezinho e de sobremesa, de troca de lembranças. “E assim vamos construindo a história da nossa família.”

APRENDA A FAZER TRÊS RECEITAS DE ROMILDA NOBESCHI

Frango a “Noite Santa”

Ingredientes

1 frango desossado de cerca de 2,5 kg

200 gramas de linguiça calabresa curada

100 gramas de linguiça calabresa fresca

300 gramas de coxa de frango desossada e sem pele

temperos a gosto para o “soro mágico”

bacon fatiado a gosto

“Soro mágico” para hidratar a carne:

½ colher de sopa de páprica picante

½ colher de sopa de páprica doce

½ colher de sopa de orégano desidratado

½ colher de sopa de salsa

1 e ½ colher de sopa de sal

1 colher de sopa de açúcar

½ colher de chá de cominho em pó

½ colher de chá de coentro em pó

Recheio:

Coloque os ingredientes no processador de alimentos e deixe tudo bem homogêneo.

*A pele do frango deve ser preservada porque precisaremos dela para realizar a costura.

Modo de preparo:

Misture tudo muito bem e aplique no frango desossado, espalhando bem os temperos. Coloque em um recipiente alto e cubra com água até ficar todo submerso. Cubra com filme PVC e leve à geladeira por 20 minutos.

Depois desse tempo, tire da geladeira, passe rapidamente em água corrente e seque com um pano de prato limpo. Recheie. Costure e cubra com fatias de bacon ao gosto. Embrulhe com papel de churrasqueiro e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por pelo menos duas horas.

OBS: assados demoram cerca de 1 hora por quilo dentro do forno.

* Esse frango serve aproximadamente dez pessoas

Farofa Delícia de Cebolas

Ingredientes:

– 700 gramas de cebolas finas, cortadas em meia lua

– ½ xícara de chá de óleo de milho ou de girassol

– 50 gramas de manteiga sem sal

– ½ xícara de azeite

– Farinhas: mandioca, milho e rosca (mais ou menos 1 e ½ xícara de cada).

Misture todas e reserve.

Modo de preparo:

Leve uma frigideira grande e deixe aquecer bem. Adicione o óleo, a manteiga e o

azeite quando a frigideira estiver bem quente. Junte as cebolas fatiadas e vá

mexendo para que elas fritem por igual até que fiquem bem douradas (com

aparência de carne seca). Junte toda a farinha de uma vez e mexa bem até

agregar todos os óleos e ela ficar bem úmida. Sirva com carnes.

Bolo de iogurte

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural de 200 gramas

xícara de chá de açúcar

¾ de xícara de chá de óleo de girassol

4 ovos grandes

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

raspas de limão

Modo de preparo:

Coloque no liquidificador os ingredientes iogurte, ovos, óleo e açúcar. Bata bem por cerca de 1 minuto. Despeje o líquido em uma tigela e acrescente a farinha e as raspas de limão. Mexa bem. Acrescente o fermento e continue mexendo delicadamente.

Pré-aqueça o forno a 160 graus por 10 minutos. Adicione a mistura em uma forma de bolo inglês untada e polvilhada com farinha. Leve para assar na temperatura de 180 a 200 graus, até ficar bem douradinho.