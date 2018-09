Vídeo mostra Meghan Markle vendo seu vestido de noiva antes do casamento

Quatro meses se passaram desde o casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry, no Castelo de Windsor. Na ocasião, Meghan usou um vestido personalizado da Givenchy, com véu feito à mão, inspirando muitas noivas ao redor do mundo.

Há algumas semanas, foi anunciado o documentário Rainha do Mundo, com a participação de Meghan Markle, Príncipe Harry e Príncipe William – e parece que vamos saber mais sobre os bastidores da cerimônia que parou o mundo.

“Oferecendo uma visão única sobre o papel de Sua Majestade a Rainha como uma figura no cenário global, esta série histórica conta a história de como Commonwealth tem sido um foco central e paixão ao longo da vida de Sua Majestade”, disse a ITV em nota.

Tivemos um gostinho do que vem por aí em um teaser em que é possível ver Meghan falando sobre seu casamento e analisando seu vestido de noiva. “Markle expressou o desejo de ter todos os 53 países da Commonwealth com ela em sua jornada, durante a cerimônia”, disse o Kensington Palace. “A senhora Waight Keller desenhou um véu representando a flora característica de cada país da Commonwealth unida em uma espetacular composição floral”, explicou.

Nas imagens, Meghan aparece surpresa ao ver seu vestido. “Cinquenta e três países, oh meu Deus”, disse a duquesa. “Isso nos manterá ocupados”, brinca.

O objetivo da produção é mostrar a vida da Rainha Elizabeth II e revelar aos telespectadores o papel do Príncipe Harry como Embaixador da Juventude da Commonwealth. Kate Middleton, Princesa Beatrice e outros membros da realeza também aparecerão.

Rainha do Mundo estreará na ITV do Reino Unido às 21h15 no dia 25 de setembro, e no dia 1 de outubro às 20h na HBO Go e HBO Now dos Estados Unidos.

Veja o trecho divulgado:

