Vidas em Jogo: Cleber é preso !

A polícia prende o bandido em flagrante!

Querendo se vingar de Cleber (Sandro Rocha), Regina (Beth Goulart) faz um acordo com Andrea (Simone Spoladore) para pegar o pilantra no flagra e prendê-lo de vez. A ex-taxista concorda, desde que a turma do bolão também participe da cilada.

Com tudo armado, Andrea espera o ex-policial sair do hospital e liga pra ele, dizendo que lhe dará R$ 5 milhões para que desapareça e a deixe em paz. Sendo assim, os dois marcam um encontro num galpão. Lá está tudo armado com investigadores de polícia, acionados por Regina, para dar o flagrante no bandido.

No dia marcado, os amigos milionários estão à espreita. E o miliciano que não é bobo nem nada manda um capanga antes a fim de verificar se a barra tá limpa. Contudo, o comparsa do picareta é rendido por Carlos (André Di Mauro), que o obriga a dizer ao chefe que está tudo tranquilo no galpão.

Regina arma uma cilada para o miliciano

Quando chega próximo ao local, Cleber liga para Andrea e manda ela ir ao encontro dele do lado de fora. A milionária, então, se aproxima até uma distância em que o canalha possa vê-la. O miliciano pede que ela levante a blusa e vê que a moça está de colete à prova de bala. Ela diz que é só por precaução, mas corre para dentro do galpão.

Cleber vai atrás e começa a falar como foi excitante violentá-la. De repente, ele atira, mas imediatamente percebe que caiu numa armadilha, pois a mulher está atrás de um vidro invisível blindado. Nessa hora a polícia prende o crápula que promete se vingar de todos. Dias depois, Carlos visita Cleber na penitenciária. O milionário oferece ao bandido a chance de se vingar de Regina e se alia a ele. Será que Carlos está fazendo isso para reencontrar os filhos?