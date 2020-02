Um novo Murilo Benício

Murilo enfrenta novos desafios para viver

Ariclenes/Victor Valentin

Foto: Leo Ramos

Quem tem mais de 30 anos, vai poder matar a saudade de Ti-Ti-Ti. E quem tem menos, assistirá à novela com gostinho de novidade. Murilo Benício, que interpretará Ariclenes/Victor Valentim, papel vivido magistralmente por Luís Gustavo, na versão de 1985, se encaixa nas duas categorias.

O ator, que está com 38 anos, só tinha 12 quando a trama foi exibida pela primeira vez. E, para evitar qualquer tipo de influência, optou por não conferir as cenas na internet. “Preferi não ver nenhuma sequência do Luís Gustavo. Aliás, nunca o vi de perto, acredita? Tenho 17 anos de Rede Globo e não o conheço pessoalmente”, afirma Murilo.

O ator mal teve tempo de se despedir do Tenente Wilson, do seriado Força-Tarefa. “Foram dois meses entre um trabalho e outro. Só deu para perder 10 kg e ainda faltam mais 5 kg. Cheguei a 96 kg com o personagem anterior”, entrega o ator, que garante estar em paz com a vida, contrariando seu temperamento irritadiço. “Antigamente, tudo me irritava. Hoje, pouca coisa me tira do sério”, garante o galã.

Como está o ritmo das gravações?

O clima da novela está muito gostoso. Tudo o que eu imagino que uma novela tem que ter estou vendo aqui. Ti-Ti-Ti era uma trama romântica, alegre, engraçada… É essa a lembrança que eu tenho da primeira versão. Acho que a gente está no caminho certo para que a adaptação tenha esse clima.

O que fez para emagrecer 10 kg?

Mudei a minha vida inteira. Só como o cardápio que a minha nutricionista fez para mim, não vou mais à churrascaria, faço exercícios aeróbicos…

E isso chegou a ser um sacrifício?

Não, fiquei até muito surpreso porque minha dieta é uma delícia. Não foi exatamente um sacrifício, um sofrimento… Mas não posso fazer o que eu fazia, que é comer o que eu quero, na hora que eu quero.

Fazer comédia tem um sabor especial?

Acho que tem. Meu objetivo é que as pessoas assistam à novela sorrindo. Não tem nada mais legal do que você fazer uma pessoa sorrir. A única herança que eu quero deixar para meus filhos (Antônio, 13 anos, de sua união com Alessandra Negrini, e Pietro, de 5, de seu casamento com Giovanna Antonelli) é o dom do humor. É o talento para você ver o humor nas coisas. Não posso fazer isso o tempo todo na Globo porque estarei me desviando do que me propus quando comecei a estudar essa profissão. Mas não existe nada mais nobre do que o humor.