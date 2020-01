Será que o bebê de Meghan e Harry vai chegar ao trono da Inglaterra?

Após dias sem notícias oficiais e alguns boatos correndo soltos, nasceu nesta segunda (6) o bebê de Meghan Markle e Príncipe Harry – e é um menino! Ainda sem tantos detalhes, o papai fez o anúncio emocionado e disse que a mãe e o bebê passam bem.

Veja também







A Coroa britânica recebeu com muita alegria a chegada do mais novo membro na família e o público está se perguntando quais as chances do primogênito de Harry chegar ao trono da Inglaterra. A resposta é: quase zero!

Isso porque o bebê é o sétimo na linha de sucessão ao mais importante título da realeza. Ele dificilmente vai conseguir se sentar no trono. Veja abaixo como está a árvore sucessória da realeza atualmente:

Veja também





Charles, Príncipe de Gales (nascido em 1948) Príncipe William, Duque de Cambridge (nascido em 1982) Príncipe George de Cambridge (nascido em 2013) Princesa Charlotte de Cambridge (nascida em 2015) Príncipe Louis de Cambridge (nascido em 2018) Príncipe Henry de Wales ou Príncipe Harry (nascido em 1984) O bebê do Príncipe Harry e Meghan Markle (nascido em 2019) Príncipe Andrew, Duque de York (nascido em 1960) Princesa Beatrice de York (nascida em 1988) Princesa Eugenie de York (nascida em 1990)

De qualquer forma, o novo bebê já tem um lugar guardadinho nos nossos corações e certamente será tratado como um rei dentro de casa. Felicidades para a família!