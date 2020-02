Ronaldo comemora aniversário com festança em São Paulo

Ronaldo brinca com Sabrina Sato

Foto: AgNews

Ronaldo só completa 34 anos na quarta-feira, 22 de setembro, mas a comemoração aconteceu em grande estilo na noite de sábado (18), no Bar Cortez, em São Paulo.

A festança virou a madrugada e contou com convidados ilustres. Jogadores do Corinthians, como Roberto Carlos, Dentinho e William marcaram presença, assim como o presidente do clube, Andrés Sanchez. Já aposentados dos gramados, Luizão e Vampeta também foram prestigiar o Fenômeno.

Ronaldo chegou ao local sem a esposa, Bia Antony. “A Bia não veio comigo porque ela demora para se arrumar”, explicou para os jornalistas. Logo que chegou, o jogador foi abordado pela equipe do “Pânico na TV”. Simpático, ele atendeu aos humoristas e até jogou golfe com a apresentadora Sabrina Sato.

O jogador chegou separado de sua mulher, Bia Antony

Foto: AgNews

Bia Antony chegou pouco tempo depois e era uma das mais animadas da festa. O grande momento da noite foi a apresentação do funkeiro MC Leozinho. O show-surpresa foi um presente do empresário Marco Buaiz, amigo e sócio de Ronaldo. Os sucessos “Ela só pensa em beijar”, “Tranquilão” e “Glamourosa” fizeram a alegria dos convidados.

Famosos compareceram: Bruno de Lucca e Fernanda Paes Leme; MC Leozinho e Roberto Carlos

Foto: AgNews e Divulgação

Famosos como Roberto Justus e a mulher, Ticiane, os atores Fernanda Paes Leme e Bruno de Lucca, o comentarista Caio Ribeiro e a modelo Danielle Souza também compareceram.