Reunimos as protagonistas de séries da Netflix para uma conversa incrível

Maria Casadevall, de “Coisa Mais Linda”, Bianca Comparato, de “3%” e Paloma Bernardi, de “O Escolhido” se reuniram com o MdeMulher para um bate papo super exclusivo, a convite da Netflix. Lindo, né?

O tema que guiou a nossa conversa foi Instinto e Intuição e as três ainda falaram a respeito de sororidade e sobre o protagonismo das mulheres na TV e no cinema. Além disso, a Paloma também entregou alguns detalhes sobre a personagem dela em “O Escolhido”, a primeira série sobrenatural da Netflix no Brasil.

Mas isso não é tudo, porque a gente também conversou com outras atrizes de destaque das séries nacionais do serviço de streaming: Emanuelle Araújo e Zezeh Barbosa, de “Samantha!”; Pathy DeJesus, Fernanda Vasconcellos e Mel Lisboa, de “Coisa Mais Linda“; e Vaneza Oliveira, Laila Garin e Thais Lago, de “3%”.

O primeiro vídeo desse especial você confere agora e os próximos serão lançados em breve – com os temas Vocação, Liberdade e Família. O mais bacana é que, por trabalharem em séries diferentes, essas mulheres maravilhosas não costumam se reunir e as rodas de conversa renderam uma interação muito incrível.

Então vem ver o papo que a gente teve com a Maria, a Bianca e a Paloma e fique de olho no MdeMulher para não perder os próximos vídeos: