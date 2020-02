Relembre os casais de atores formados em ‘Avenida Brasil’

Participar da produção de uma novela é conviver com as mesmas pessoas durante boa parte dos dias no decorrer de nove meses, e com essa proximidade é muito normal nascer uma relação de amizade ou até mesmo um amorzinho para chamar de seu. A novela ‘Avenida Brasil‘ foi um sucesso de público e crítica, mas também ajudou o coração de alguns atores envolvidos na produção e que vieram a encontrar suas almas gêmeas. Você se lembra de todos os casais?

‘Avenida Brasil’ ajudou bastante a projetar a carreira de José Loreto e Débora Nascimento, que na trama interpretavam o Darkson e a Tessália. A convivência dos dois personagens foi ajudando no entrosamento e logo os dois emendaram um relacionamento amoroso, mesmo sem que eles se relacionassem na novela: vamos lembrar que Tessália foi, durante muito tempo namorada de Leleco (Marcos Caruso).

Por uma grande ironia do destino, assim que acabou o relacionamento dos dois personagens e Leleco voltou para os braços de Muricy (Eliane Giardini), a jovem Tessália foi buscar um ombro amigo onde? Sim, na casa de Darkson. Ela dormiu um tempo lá e o vendedor até chegou a dizer que Tessália era sua namorada.

O casal formado por José Loreto e Débora Nascimento durou bastante tempo, mas foi encerrado este ano após uma polêmica das grandes. Uma suposta traição do ator enquanto trabalhava na novela ‘O Sétimo Guardião‘ repercutiu na internet e até um tal de “surubão de Noronha” envolvendo outros globais veio à tona.

Saindo dos núcleos secundários da novela e indo para o principal, o casal mais inesperado de ‘Avenida Brasil’ acabou sendo o de Murilo Benício com Débora Falabella. Nina, a personagem da atriz, ia trabalhar como cozinheira na mansão de Tufão, o papel do ator, e durante um período da trama rolou uma conexão estranha entre eles. Embora o personagem não tenha ficado com sua funcionária, que preferiu seu filho adotivo Jorginho (Cauã Reymond), a relação de Murilo com Débora floresceu nos bastidores.

Curiosamente, não era a primeira vez que Murilo Benício se envolvia com alguma atriz com quem contracenava, só lembrar que ele foi durante muitos anos casado com Giovanna Antonelli, seu par romântico na novela ‘O Clone‘. Antes dela, o ator já havia também se relacionado com Alessandra Negrini (com quem atuou em ‘Meu Bem Querer‘) e Carolina Ferraz (sua irmã na ficção na novela ‘Por Amor‘).

O longo relacionamento de Murilo Benício e Débora Falabella veio acabar este ano, sem barracos. Inclusive a fila já andou em Murilo Benício já está de namorada nova: Manuela Dias, a autora da próxima novela das nove ‘Amor de Mãe‘.

Todos os casais formados em ‘Avenida Brasil’ chegaram ao fim no ano da exibição da reprise. Que coisa, não?