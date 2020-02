Rebelde: Jonas constata que alunos usam drogas no colégio

Jonas descobre alunos usando drogas na escola

Foto: TV Record/Divulgação

Se já não bastassem todos os problemas que Jonas (Floriano Peixoto) tem enfrentado com os estudantes, mais uma bomba estoura no Elite Way. Pingo (Sylvio Meanda) vê um aluno vendendo drogas na escola e comunica ao diretor. Prontamente, o responsável pelo colégio convoca uma reunião com todos os jovens. Jonas pergunta quem está comprando entorpecentes e avisa: tomará providências drásticas e urgentes, deixando todos assustados.

O diretor diz, ainda, que eles deverão passar por exames a fim de descobrir quem anda consumindo tóxicos. Diante desta ameaça, cinco alunos acabam assumindo a culpa: Guto (Marcos Ferian), Beto (Bruno Ahmed), Luísa (Vanessa Gabriel), Sosso (Ana Claudia) e Henrique (a emissora não forneceu o nome do ator). Com esse novo problema, os demais alunos decidem fazer uma campanha contra o uso de drogas e recebem o apoio do diretor. Ele afirma que a punição para os usuários será a expulsão no ano seguinte. E fica firme na decisão de mandar fazer o exame de sangue. É bem possível que alguém mais esteja envolvido nesta confusão.

Enquanto isso, Leonardo (Juan Alba) descobre a armação de Binho (Pedro Cassiano) pra cima de Diego (Arthur Aguiar) e garante: vai colocar o vilão na cadeia, já que ele é emancipado. O rapaz não se deixa intimidar pelo político, porém Jonas pede que o empresário se acalme e dê mais uma chance ao garoto.