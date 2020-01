Qual eliminação fará mais falta no BBB19? A de Maycon, Rodrigo ou Tereza?

Hoje (19) à noite teremos mais uma eliminação no BBB19 e muitas pessoas importantes (algumas nem tanto) para o desenvolvimento do programa estão com a corda no pescoço. Tendo em vista que inevitavelmente um vai sair, e para te ajudar no voto, decidimos relembrar o que cada brother pode oferecer se continuar na casa mais vigiada do Brasil. Vamos lá!

–

O vendedor de queijos fez uma falsa propaganda ao Brasil prometendo um rapaz divertido e alegre. Na verdade, o que ele entregou foi um participante que manipulou os sentimentos de Isabella enquanto flertava com outras, de piadas se graça e de muitos, mas muitos comentários ofensivos.

Veio de Maycon a ~piada~ envolvendo colocar uma bombinha no rabo de um gato, comentários sobre supostas práticas zoofilia e, claro, toda a intolerância religiosa que o brother teve com religiões de matriz africana. Inclusive o brother já está sendo investigado a respeito dessas declarações, e não seria surpresa se a polícia aparecesse no BBB19 para pegar uns depoimentos.

A saída de Maycon seria a saída de comentários horrorosos e de uma relação sentimental perturbadora no horário nobre. Tentador, não?

Veja também





–

Estudado e analítico, por algum motivo Rodrigo foi parar em um reality com a maior quantidade de comentários ofensivos a minorias por metro quadrado (índice conquistado graças a comentários de Maycon e Paula). Ganhou destaque nos primeiros dias por causa de seu problema de emitir sons muito altos quando dorme, causando o primeiro conflito na casa e o início da Tour do Ronco.

Embora não tenha participação fundamental na temporada (o próprio já disse que não se enxerga como protagonista), Rodrigo funciona como um “disclaimer“, uma nota de rodapé para explicar o quanto certos comentários são preconceituosos, dividindo a função com Gabriela.

–

Deixada de lado por sua idade, personalidade e pela ganância por garrafas de champagne, Tereza acabou criando sua própria narrativa na casa que envolve ela saindo do grupo Villa Mix e indo para a Gaiola numa trajetória de rendenção pessoal. Porém, isso não tem impedido a sister de votar nos novos companheiros, inclusive publicamente. Pode render ainda.