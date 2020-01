Público se incomoda com “briga fake” insinuada pelo ‘MasterChef Brasil’

O ‘MasterChef Brasil‘ dessa semana teve a quantidade de treta esperada do reality culinário, mas uma briga em especial ficou faltando. Durante a chamada para o programa exibido nesse domingo (28), a Band editou uma cena do momento de eliminação de uma forma que insinuava uma possível discussão entre Marcus e o jurado Henrique Fogaça, mas o que foi exibido decepcionou quem esperava uma treta daquelas.

No vídeo, repetido nos intervalos comerciais antes da exibição do episódio deste domingo, Marcus chegava bem próximo de Henrique Fogaça e ameaçava falar umas verdades para ele. A chamada cortava a conversa nesse momento, sem revelar o que Marcus iria dizer para o chef, e dava a entender que daria uma briga. Muitos veículos chegaram a noticiar a tal treta, se baseando no vídeo editado da Band, e as pessoas nas redes sociais aguardaram ansiosamente o suposto barraco… só que era fake.

Marcus, que havia acabado de ser eliminado do programa por ter feito um suflê mais pesado que o de Renan, fingiu que iria falar grosserias, mas na verdade contou que Fogaça era uma pessoa extraordinária por trás daquela cara de bravo. O eliminado da semana também repetiu o ritual de falar umas verdades para os demais chefs jurados. Paola Carosella até brincou, simulando um medo da reação do eliminado.

Pela internet, as pessoas ficaram bem frustradas pois esperavam uma briga. Confira as reações:

A Dona masterchef querendo ibope botando a cena que o Marcus fala aquilo na cara do Fogaça cortando uma parte pra parecer uma possível briga, mas não era naaada #MasterChefBR — RamomcomM (@ramompolicarpio) April 29, 2019

a maior fake news da temporada foi essa treta fogaça X marcus #MasterChefBR pic.twitter.com/cxdMjg5RGT — reyna of green gables ⚡️ (@riordanstan) April 29, 2019

Foi bonita a homenagem dele aos jurados, achei nada a ver mentirem dizendo que teve treta #MasterChefBR — Mordomo Eugenio (@mordomoeugenio) April 29, 2019

Eu tô passado que a assessoria da Band vendeu um embate entre Marcus e Fogaça, e no final foi essa cena de puxa-saquismo. #MasterChefBR pic.twitter.com/E5Zrf5ar82 — Rafael Revadam (@rafaelrevadam) April 29, 2019

No programa deste domingo, os competidores participaram de uma prova em grupo para servir finger foods para 80 músicos. De volta aos estúdios, a prova de eliminação veio em três etapas, e os melhores em cada uma iam se safando da eliminação. Primeiramente eles precisaram fazer uma empanada da Paola Carosella, depois um petit gateau do Erick Jacquin e, por fim, um suflê de goiabada de Henrique Fogaça.

O programa não contou com a presença de Ana Paula Padrão. Logo no começo, na gravação externa, os chefs avisaram que a apresentadora teve um imprevisto e não pôde gravar. Em sua rede social, Ana Paula prometeu explicar o que rolou no programa ‘MasterChef Para tudo’, exibido nas noites de terça-feira.