Paula Fernandes: conheça a queridinha de Roberto Carlos

“Quero um homem encantador que me respeite profissionalmente e como mulher”, diz a bela cantora

Foto: Guto Costa

Bonita e talentosa, Paula Fernandes , 27 anos, está dando o que falar desde que a sintonia com Roberto Carlos no show de final de ano do Rei, na Globo, gerou rumores de que os dois estavam namorando. A mineirinha faz mistério sobre os assuntos do coração, mas admite que houve uma química entre eles.

A cantora é conhecida do grande público por suas interpretações preciosas de temas de novelas globais como Paraíso (2009), Escrito nas Estrelas (2010) e Araguaia, que está no ar. Mas além da bela voz, ela também compõe e é excelente instrumentista. Na bagagem, muita poeira por anos de estrada fazendo shows Brasil afora.

Você começou a cantar com 8 anos e gravou o primeiro CD independente aos 10. O que costumava ouvir naquela época?

Gostava de tudo um pouco, mas o sertanejo de raiz era hino na minha casa. Nasci e cresci ouvindo Tião Carreiro & Pardinho, moda de viola… Não sou um produto fabricado. Amo a natureza, os bichos, a vida… Não escolhi, fui escolhida pela música, esta atividade envolvida na magia do sentimento.

De onde vem este orgulho de ser sertaneja?

Fui criada na roça até começar a estudar. Tenho os pés no chão e adoro sentir a terra batida. Uso estes elementos do campo para falar das coisas em que acredito. Não gosto de superficialidade.

Dos tempos em que se apresentava em rodeios, do que mais tem saudade?

De todas as vezes que abri as competições cantando a tradicional Ave Maria. Me emociono muito só de lembrar!

O que faz quando não está cantando ou compondo?

Já viajei e já comi muita poeira. Hoje, quando tenho chance, gosto de curtir minha casa. Sou tranquila e na maior parte do tempo estou tocando, cantando ou brincando com meu cachorro Flokinho (com K hein?), um maltês lindo. Também adoro dirigir, pegar estrada e me sentir livre. Guio carro, caminhonete… só não consegui ainda caminhão. E adoro desenhar cavalos com grafite.

Mas sua vida anda bastante agitada depois dos rumores de seu romance com Roberto Carlos, não?

Anda sim. Antes as pessoas me conheciam mais por causa das músicas das novelas, mas agora que apareci na TV, elas já sabem como eu sou. E até hoje todo mundo quer saber se estamos namorando.

Paula e Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo: “Foi emocionante, tive a sensação de conhecê-lo há muito tempo”, lembra a cantora

Foto: AgNews

E estão, confirma pra gente?

Não, sinceramente, não. Estou solteira. Vou te contar um segredo: somos apenas bons amigos.

Como foi cantar com o Rei?

Foi emocionante, tive a sensação de conhecê-lo há muito tempo. Ele é um ídolo desde o meu tempo de criança. E foi atencioso, gentil. Profissional ao extremo, respeitoso, talentoso, receptivo, sereno, humilde.

Poderíamos dizer que houve uma química entre vocês?

Isso mesmo, uma química profissional muito bacana.

Você namoraria alguém bem mais velho?

Sem nenhum problema, afinal a idade está na cabeça.

Como é seu homem ideal?

Quero um homem encantador que me respeite profissionalmente e como mulher. Se conseguir isso já estou feliz, aí é só não esquecer a sensibilidade, educação, inteligência…

O que é ser romântico para você?

É ser puro, saber ouvir mais do que precisar falar.

Sonha em se casar e ter filhos?

Com certeza, mas sei que isso só vai acontecer na hora em que estiver determinado, então não vou atropelar as coisas. O melhor é deixar acontecer. Não estou com pressa.

Veja uma galeria de fotos com a cantora: