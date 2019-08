O novo affair de Carol Castro

Carol Castro e Bruno Cabrerizo estão vivendo um romance, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Os atores da novela das 18h “Órfãos da Terra” foram vistos fazendo check-in em um hotel na Barra da Tijuca. Segundo a publicação do jornal, eles se aproximaram em maio deste ano, nas gravações do filme “O Garoto”. A assessoria de imprensa da atriz confirmou o relacionamento na manhã desta terça (20). “Eles estão se conhecendo.”

Na novela Carol interpreta Helena e Bruno dá vida ao personagem Hussein. O casamento da atriz durou três anos com o violinista Felipe Prazeres, com quem teve uma filha chamada Nina, de dois anos.

