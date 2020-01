O fim de uma era: Larissa Manoela explica sua saída do SBT

Os fãs da atriz, cantora e influencer Larissa Manoela foram pegos de surpresa com um anúncio feito pela própria artista em uma live para o Instagram da revista Caras. Ela comunicou que está de saída do SBT e que seu objetivo agora é focar em novos projetos, como cinema.

“Eu tenho muito a agradecer, tive diversas oportunidades maravilhosas e agradeço muito as pessoas lá dentro que fizeram parte dessa história e por acreditarem em mim. O que eu já tinha certo e me comprometido para o ano que vem fez com que, de fato, essa saída acontecesse. Então, eu sigo no ano que vem, nos quatro primeiros meses, muito focada no cinema. Pro resto do ano, eu acredito que Deus está preparando algo muito especial pra mim, que vai me surpreender e que vai surpreender todo mundo, pois o fechamento desse ciclo vai ser algo muito maravilhoso e eu só tenho que agradecer a todo mundo que acreditou em mim”, explicou a atriz de 18 anos.

A maior dúvida era sobre a participação da atriz na novela ‘As Aventuras de Poliana‘, mas ela já garantiu que gravará a novela normalmente até o final do ano. Como a novela teve sua duração aumentada, provavelmente veremos sua personagem se despedindo da trama no meio do caminho.

Larissa Manoela chegou no SBT em 2010 participando da novela ‘Corações Feridos‘, mas seu auge foi quando interpretou a Maria Joaquina na versão brasileira de ‘Carrossel‘. Com o sucesso, ela emendou uma série de papéis em novelas infantis do SBT, como a protagonista de ‘Cúmplices de um Resgate‘ e agora como uma personagem do núcleo jovem de ‘As Aventuras de Poliana‘. Desejamos sorte para a atriz em sua nova empreitada.